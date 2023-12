Davide Lanzafame ha rilasciato una lunga intervista a firenzeviola.it dove ha parlato di Fiorentina ma non solo: "Il gioco di Italiano non può non piacere. Lui è partito dal basso, da Arzignano, e via via è arrivato dove è ora con un calcio propositivo. Ha tanta personalità e accetta le sfide. Per me che sono un giovane allenatore lui è una fonte di ispirazione. Il Ferencvaros è una società storica qui in Ungheria, sono il club più titolato del paese, la Juventus d'Ungheria. Si sta giocando il campionato col Paksi, che è una società che ha sempre lottato per la salvezza, un'autentica rivelazione quest'anno. La squadra di Stankovic è un po' in ritardo rispetto al previsto. Per questo credo che, arrivati a febbraio marzo, vireranno tutto sul campionato. Solitamente quando sono impegnati anche in Europa danno più importanza alle competizioni continentali, non so se sarà così anche quest'anno anche se penso che alla fine in campionato non abbiano problemi a vincere il titolo



IL FUTURO DI CONTE - Non l'ho sentito in merito. Non ne ho idea, sicuramente aspetta l'occasione giusta per tornare in panchina. Il prossimo anno sceglierà ciò che secondo lui è più stimolante".