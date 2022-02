Davide Lanzafame lascia il calcio giocato. Dopo la risoluzione del contratto con il Vicenza e tante esperienze alle spalle sia in Italia che all'estero, l'attaccante ha deciso di ritirarsi definitivamente nel giorno del suo 35° compleanno. La decisione è arrivata dopo giorni di riflessione, alla fine dei quali Lanzafame ha scritto una lettera a cuore aperto dedicata al calcio:



"Ci siamo conosciuti tanto tempo fa, ero poco più di un neonato , da lì in poi hai fatto parte della mia vita in maniera totale. Mi hai dato la possibilità di crescere come uomo, girare tanti posti e conoscere persone con culture e percorsi di vita differenti dal mio. Mi hai fatto gioire, entusiasmare tanto, ma allo stesso tempo cadere e piangere. Sei stato più di un semplice sport. Ti devo tanto rispetto, oggi più che in passato, perché a 35 anni mi sento pronto per dirti “Addio”. È stato un viaggio che non dimenticherò mai. Il coraggio che oggi mi porta a fare questa scelta è tanto, ma la felicità di averti vissuto pienamente lo è ancora di più. È doveroso ringraziare i miei genitori, mio fratello, mia moglie e le mie figlie che mi hanno costantemente supportato in questo percorso non sempre in discesa, siete stati magnifici con me. In ultimo grazie a te CALCIO per esserti fatto amare così tanto da me, resterai in eterno parte integrante della mia vita.



Lanza7"