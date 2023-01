Dopo aver scritto pagine di storia in Ungheria tra gol e trofei con Honved e Ferencvaros, e aver iniziato lì la carriera da allenatore, Davide Lanzafame ha deciso di tornare in Italia. A 35 anni l'ex attaccante ha già preso il patentino e ora aspetta il progetto giusto, per una nuova carriera in Italia. Dal campo alla panchina, Lazafame è pronto a ripartire; con l'Ungheria sempre nel cuore.