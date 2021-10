Un gol ogni 134 minuti. Questa la media gol di Gianluca Lapadula, attaccante del Benevento, che oggi ha trascinato la Strega alla vittoria, dopo 3 pareggi consecutivi, nel 3-0 al Cosenza: 2 assist, un gol, tante belle giocate e la sensazione che in Serie B, il Bambino delle Ande, sia fuori luogo. Sì, quel gol ogni 134 minuti è il dato di sempre di Lapagol nel campionato cadetto.



LA MEDIA - E dentro ci abbiamo messo anche i minuti, difficili, a Cesena, le sue prime 9 presenze in B, dove non è mai riuscito a segnare. Se togliamo quelle, quando aveva 22 anni, e contiamo solo Pescara e Benevento, beh... siamo a un gol ogni 122 minuti. Media che nessuno ha in Serie B. E che può risultare decisiva per la corsa del Benevento di Caserta, che si prende il secondo posto in classifica.



IL PERU' - Per un Lapadula che segna, esulta e trascina, c'è un Perù in festa per i gol del proprio beniamino. 4 reti in totale con la maglia Blanquirroja, tutti, però, in Copa America, nessuno nelle qualificazioni mondiali per Qatar 2022, dove tutto è ancora possibile, visto che tolti i primi 2 posti, nessuno è sicuro di strappare il pass per la competizione iridata. E con questo Lapadula, sognare è lecito.