L’ex attaccante del Milan, Gianluca Lapadula, ha parlato della sua esperienza in rossonero a Radiorossonera: “A inizio mercato c'era stato un sondaggio del Milan che però non andò avanti. Poi, quando stavo per accordarmi con un'altra squadra, mi ha chiamato il Milan e nel giro di 24 ore chiudemmo il trasferimento. La chiamata del Milan è stata un'emozione forte ed indescrivibile. Montella? Il mister mi ha sempre dato grande fiducia, ha avuto la pazienza di aspettarmi e per quello lo ringrazierò sempre. Supercoppa? A Doha fu un'emozione fortissima. Sbagliai il primo rigore ma alla fine fu bellissimo poter festeggiare un trofeo vinto la maglia del Milan. Fu un orgoglio per tutti i giocatori di quell'annata".