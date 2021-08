Gianluca Lapadula è sul mercato. Secondo la Gazzetta dello Sport, l'Udinese (data pure sulle tracce di Nzola dello Spezia) è in pole position per l'attaccante del Benevento, cercato anche da Leicester, Verona, Sampdoria e Fiorentina. I friulani contendono un altro calciatore sul mercato all'Hellas: il difensore croato dell'Atalanta, Sutalo.



Mattia Zaccagni è al bivio. Il centrocampista dell'Hellas Verona deve decidere se rinnovare il contratto in scadenza a fine stagione o aspettare la chiamata di un altro club sul mercato. Dopo l'interesse di Napoli e Milan, anche quello della Fiorentina è un approccio senza passi in avanti almeno per ora.