Possiamo e Dobbiamo fare meglio. Per il resto sempre e comunque.... pic.twitter.com/napki3j8BZ — Lapo Elkann (@lapoelkann_) July 11, 2020

Su Twitter,scrive il giorno dopo: "Possiamo e Dobbiamo fare meglio. Per il resto sempre e comunque forza Juventus". Elkann aggiunge: “Se ci sono difficoltà si affrontano uniti. Per i veri Tifosi c’è un posto a sedere in prima fila quando torneremo al 100%. Lo sappiamo bene che la notte è sempre più buia prima dell'alba, ma noi siamo gente tosta. Fino alla fine”.