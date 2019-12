C'è chi la sconfitta della Juventus in Supercoppa contro la Lazio non l'ha presa benissimo. Per credere, basta dare uno sguardo all'account Twitter di, nipote dell'ex presidente della Juventus Gianni Agnelli: "" ha scritto Elkann, decisamente deluso dalla sconfitta dei bianconeri. Ma non è finita, perché durante la gara ha voluto esprimere il suo disappunto con un altro tweet: "". In maiuscolo, per rendere più chiara l'idea. E pensare che prima dell'inizio della gara aveva twittato con fiducia: "" con tanto di foto dell'undici titolare. Poi, lo sfogo social.