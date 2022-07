A margine della presentazione di, il presidente delha parlato anche delle prossime mosse di mercato: "Continuerò con la linea di non parlare dei giocatori. Fino a quando non avremo la seconda entrata del 15% dei diritti televisivi, non incorporeremo più giocatori. Questa è la regola generale, ma potrebbero esserci delle eccezioni".- "Gerard ha molto chiaro in mente che vuole fare una grande stagione, me lo ha fatto sapere. A livello personale lo vedo desideroso di fare una buona stagione. Poi è l'allenatore che decide, ma mi ha dato molto entusiasmo. Sono sicuro che avrà il suo ruolo di inserirli nel gruppo come capitano. Negli aspetti tecnici non entro".- "Le richieste del Bayern? Non ci credo, credo sia venuto da una chat ed era uno scherzo. Questo non viene dal Bayern. Faremo il nostro 125° anniversario e ce ne sono pochi con la nostra storia. Sapete già che abbiamo fatto un'offerta e stiamo aspettando la risposta del Bayern. Voglio ringraziare il giocatore tutto quello che sta facendo per venire qua. Devono valutare l'offerta e stiamo aspettando la risposta sperando che sia positiva".- "Stiamo lavorando in modo da poter avere abbastanza "fair play" per realizzare gli acquisti che tutti desideriamo. È un'intenzione supportata da un lavoro. Adesso manca l'entrata del 15% e ora tutto inizia. Dobbiamo eseguire le operazioni che abbiamo concordato, ma sempre considerando che ci sono due parti che devono essere d'accordo. Facciamo queste operazione per ripulire i conti del club e avere il 'fair play' necessario per poter firmare. Ci sono alcune operazioni in corso e resta solo che possiamo fare la regola 1/1".- "Credo sia tornata la credibilità del club, ma le operazioni hanno un grado di difficoltà aggiunto dalla situazione economica ereditata. Siamo in un processo di fondi propri positivi e che investiremo per rendere la squadra più competitiva. C'è chi vuole tenerci nella massima difficoltà economica, ma sta migliorando. Penso che quando faremo un investimento lo vedranno".- "Credo sia tornata la credibilità del club, ma le operazioni hanno un grado di difficoltà aggiunto dalla situazione economica ereditata. Siamo in un processo di fondi propri positivi e che investiremo per rendere la squadra più competitiva. C'è chi vuole tenerci nella massima difficoltà economica, ma sta migliorando. Penso che quando faremo un investimento lo vedranno".- "Abbiamo la grande fortuna che la maggior parte dei giocatori vuole venire al Barça, quando si apre la possibilità lo considerano e sono entusiasti. Lo abbiamo percepito e siamo molto fortunati, per via della nostra storia, dei giocatori che abbiamo avuto e di ciò che abbiamo ottenuto. Non entro nel merito dei nomi, parlo in generale. Ci sono grandi giocatori in grandi club che quando c'è l'opzione del Barça la considerano. Il Barça è ancora molto attraente e sono tornati credibilità ed entusiasmo. L'esempio è che giocatori come Christensen vogliono continuare la loro carriera sportiva al Barça. Torneremo alla normalità e andremo al mercato con una maggiore garanzia di successo".