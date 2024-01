Laporte contro il calcio in Arabia Saudita: 'Siamo scontenti, non si prendono cura di noi'

Dopo il gran baccano estivo e i tanti acquisti, il movimento calcistico in Arabia Saudita rischia di essere già in difficoltà. Il primo a optare per la fuga dalla Saudi Pro League è stato Jordan Henderson, nuovo giocatore dell'Ajax. Ma sono tanti gli scontenti tra quei calciatori che in estate hanno sposato il progetto saudita ma che ora iniziano a pentirsene. Da Firmino e Benzema a Milinkovic-Savic, fino ad arrivare a Aymeric Laporte. L'ex difensore del Manchester City è passato all'Al Nassr, la squadra in cui gioca anche Cristiano Ronaldo, e ha parlato della sua nuova esperienza ad As.



L'AMMISSIONE - "Per tutti noi è stato un grande cambiamento rispetto all'Europa, ma tutto è adattamento nella vita. Non ci hanno reso le cose facile e ci sono molti giocatori insoddisfatti. Qui prendono tutto alla leggera. L'ultimatum che puoi dare loro non ha importanza. Negozi qualcosa e poi non lo accettano dopo averlo firmato. Si prendono cura di noi, ma non abbastanza per i miei gusti. In Europa ti pagano un buonissimo stipendio, ma soprattutto ti curano molto di più. A livello di qualità della vita mi aspettavo qualcosa di diverso perché alla fine qui passi in macchina tre ore al giorno. Questa città è uno spreco di traffico, di tempo sprecato in macchina. I centri commerciali sono spettacolari. Ma il traffico è un punto negativo. Giochiamo ogni tre giorni ed è estenuante. Direi che è più faticoso che noioso. Le partite sono tante e molto ravvicinate tra loro, e questo non ti permette di riposarti troppo. Giochiamo la Coppa, la Lega Saudita, la Champions League d'Asia", ha detto.