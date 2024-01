L'Arabia mette gli occhi su Milan e Roma: tutta la verità sulle ipotesi di cessione

L'assenza delin Arabia Saudita, dove in questi giorni si sta disputando la Final Four di Supercoppa Italiana, ha lasciato un po' interdetti moltissimi appassionati mediorientali, magari un po' distratti, che si aspettavano i rossoneri e la Juve al posto di Fiorentina e Lazio, le due semifinaliste sconfitte. Nemmeno la, un'altra squadra molto amata dai sauditi, è riuscita a qualificarsi, ma, lo stesso impianto che domani sera ospiterà Napoli-Inter per l'assegnazione del trofeo,prevista dall'accordo con lo sponsor Riyadh Season.Tutto questo movimento ha riacceso e puntato i riflettori sugli interessi del mondo saudita nel nostro calcio. Il Sole 24 Ore fa il punto su, spiegando in maniera approfondita come nel caso dei giallorossi, la manifestazione che promuove la cultura araba con eventi, sport e musica, porti 25 milioni in 2 anni nelle casse dei Friedkin. L'esonero di Mourinho non ha influito negativamente sull'appeal della squadra della Capitale, Capitale che tra l'altro ha perso proprio contro Riyad l'Expo 2030.. In ogni caso, per il momento non si va oltre le manifestazioni di interesse.Anche Gerry, numero uno del, rimane. L'impegno per il terzo posto sul campo e per il nuovo stadio al di fuori di esso rimane costante, mentre in parallelo(670 milioni, calcolati gli interessi, scadenza nel 2025 che non preoccupa eccessivamente)., su cui non ci sono conferme di alcun tipo. Rimane il nodo delle multiproprietà, da sciogliere nel caso in cui fondi come PIF decidessero di investire in questo modo su squadre come Milan e Roma. Ipotesi di lavoro al vaglio, ma sempre con la guida ben salda di Cardinale da una parte e dei Friedkin dall'altra.