L'Arabia Saudita cerca calciatori: spunta un'offerta di lavoro da più di 2 milioni di euro

Redazione CM

L’Arabia Saudita parte alla caccia della prossima grande superstar del calcio internazionale. L’idea del paese è ampliare e amplificare la propria base e il proprio territorio di ricerca per ottenere i prossimi grandi talenti del panorama mondiale. Ma come rendere tale ricerca efficace? Semplice, con un annuncio di lavoro. Infatti, sulla piattaforma FutbolJobs, è apparso un vero e proprio annuncio con il Paese del Golfo che vuole aggiungere giocatori al proprio campionato di massima divisione.



L’OFFERTA - L’offerta del resto è allettante: uno stipendio da 2.5 milioni di dollari a stagione; circa 2 milioni 280 mila euro circa al cambio odierno. I requisiti sono piuttosto semplici e sono tre: 1 - Il giocatore dev'essere in attività nella stagione attuale. 2 - E’ necessario inviare una propria scheda da Transfermarkt insieme a un video recente; 3 - Il livello standard di rendimento deve essere di un certo rilievo considerando la media dei principali campionati europei. Al momento, sono stati inviati ben 116mila curricula.



LE DICHIARAZIONI - "Da qualche mese – ha spiegato in un'intervista a Marca Valentín Botella Nicolás, CEO di FutbolJob – riceviamo un gran numero di offerte che arrivano dall'Arabia Saudita, di tutte le categorie e livelli. A giugno abbiamo lanciato la prima ed è diventata virale poche settimane dopo. La verità è che il feedback che abbiamo avuto è stato travolgente. Si contavano migliaia di interazioni quotidiane, tramite e-mail, social network e WhatsApp che richiedevano informazioni a riguardo offerta concreta".