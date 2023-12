Un futuro da decidere. Massimiliano Allegri ha ancora un contratto di un anno e mezzo con la Juventus, ma in estate potrebbe decidere di fare la valigia. Nulla di deciso, nulla di scontato, ma l'idea c'è. Perché sono in molti a volerlo, soprattutto lontano dall'Europa. Soldi, tanti soldi, 100 milioni in tre anni, quelli che gli hanno promesso i club sauditi, che in estate hanno fatto di tutto per convincerlo a lasciarlo l'Italia. Soldi, molti soldi, molti di più di quelli che guadagna a Torino, 7 milioni di euro netti fino al 2025.



CONTA SOLO LA JUVE - Allegri per il momento ha in testa solo la Juve e non vuole sentir parlare di addio, qualche mese fa, riporta Tuttosport, avrebbe confidato agli amici "non mi interessa essere il più ricco del cimitero", ma sa bene che in dodici mesi può cambiare tutto. Perchè quello dell'Arabia Saudita è un progetto intrigante, non solo dal punto di vista economico, perché a fine anno potrebbe chiudersi un ciclo con la Juve. Quella Juve che sta aiutando a rialzarsi, tra investimenti limitati e pesanti situazioni extra campo da gestire (su tutte le squalifiche di Fagioli e Pogba). Lottare per lo scudetto, zigzagando tra gli ostacoli, richiede applicazione e fatica. A fine anno tirerà le somme e deciderà cosa fare. Per il suo bene e, soprattutto, quello della Juve.