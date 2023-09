L'estate 2023 verrà ricordata nella storia del calcio come quella dello sbarco dell'Arabia Saudita nel mondo del pallone. Cristiano Ronaldo era stato l'apripista qualche mese fa, ma le ultime settimane hanno portato un vero e proprio choc nel mondo delle trattative. Da Benzema a Neymar, passando per Kessié e Milinkovic-Savic, sono tante le stelle del calcio mondiale ad aver accettato il trasferimento in Saudi Pro League, convinti dal progetto del campionato e, ovviamente, dai super ingaggi che gli vengono garantiti. Proposte allettanti che sono arrivate anche al Papu Gomez negli ultimi giorni, dopo la notizia del suo addio al Siviglia.



TRA ARABIA E ITALIA - Nelle ultime ore prima della chiusura del calciomercato, il fantasista argentino ha risolto il suo contratto con il club andaluso è così libero di valutare tutte le proposte che gli stanno arrivando. Il richiamo dell'Italia è forte, perché Papu e la sua famiglia qui sono stati benissimo e hanno ancora interessi e attività nel nostro Paese, ma di contatti concreti non ce ne sono stati, neanche col Monza. La pista araba è quella più probabile, ancora qualche giorno e verrà presa una decisione definitiva. Dopo la bella storia con l'Atalanta, il capitolo italiano del Papu non sembra destinato a riaprirsi.