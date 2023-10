Nuova sconfitta per l'Arabia Saudita: la squadra di Roberto Mancini perde 3-1 l'amichevole contro il Mali a Portimao. Si tratta del terzo ko in quattro partite da quando l'ex ct della Nazionale si è seduto sulla nuova panchina. I sauditi sono andati in svantaggio al 14' con il gol di Doumbia. Gli africani hanno poi raddoppiato con Traoré. Doppio vantaggio accorciato da Salem Al-Dawsari, prima che Sinayoko chiudesse gara e punteggio sul 3-1 finale.



MOMENTO NO - Da ct saudita, Mancini deve ancora vincere una gara. Dopo la sconfitta all'esordio contro la Costa Rica, ha perso con la Corea del Sud e pareggiato con la Nigeria.