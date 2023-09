Non bastassero i giocatori, ora i club dell’Arabia Saudita hanno deciso di prendersi anche i migliori arbitri europei. Secondo il Times, è in atto un vero e proprio piano per convincere i fischietti nostrani a trasferirsi, a tempo pieno, nella Saudi Pro League.



LA STRATEGIA - Dopo aver speso oltre 800 milioni sul mercato, i prossimi acquisti arrivano sempre dalla Premier e dalle leghe migliori ma stavolta non giocano. Alcuni tra gli arbitri inglesi più quotati, insieme ad altri sparsi per l’Europa che hanno diretto gare nell’ultima Coppa del Mondo, sono stati infatti contattati da mediatori sauditi per tastare la volontà di fare il grande salto. Ad oggi agli arbitri stranieri possono essere affidate gare del campionato saudita una tantum ma, visto il livello basso dei propri fischietti, in Saudi Pro League stanno pensando di comprare anche l’ultimo tassello che gli manca. Si prospetta dunque all’orizzonte un nuovo tentativo di smacco alla vecchia Europa.