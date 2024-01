L'Arabia Saudita piomba su un ex Milan: la situazione

L'Arabia Saudita piomba su Suso. L'ex esterno del Milan, il cui contratto con il Siviglia scade a giugno del 2025, è finito nel mirino dell'Al Shabab, il club che corteggia anche José Mourinho e che ha provato a portare in Arabia anche Matteo Politano, giocatore del Napoli. Lo spagnolo, secondo quanto riportato da Mundo Deportivo, sta valutando la pista saudita, che metterebbe sul piatto un ricco contratto. Sono attese novità nei prossimi giorni, quando il Siviglia avrà di fronte a sè un'offerta ufficiale da parte del club saudita.



1 gol e 4 assist in stagione, tra tutte le competizioni, per il giocatore transitato sulla sponda rossonera del Naviglio.