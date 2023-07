"Tra cinque anni il campionato dell'Arabia Saudita diventerà tra i più importanti al mondo". Lo prendevano per matto, quando senza una squadra in Europa decise di prendere il volo di sola andata per Riad: "Lo fa solo per i soldi", dicevano. Ora, forse, qualcuno si starà ricredendo.. Un anno dopo sono arrivati tutti gli altri: da Benzema a Koulibaly, da Kanté a Brozovic. Nel 2023 la Saudi Pro League è diventata l'El Dorado dei calciatori.- Soldi? Sì, ma non solo. Perché dietro al progetto arabo c'è anche studio, applicazione, attenzione ai dettagli e la volontà di riscrivere la storia del calcio., che 'aiuta' i vari i club in base alle rispettive scelte tecniche e obiettivi fissati. Un ruolo fondamentale ce l'ha il fondo PIF, proprietario delle quattro squadre più importanti del campionato: Al-Nassr, Al-Hilal, Al-Ittihad e Al-Ahli. La strategia è quella di portare campioni in queste quattro società per coinvolgere investitori privati ad acquistarle, così il fondo PIF può spostarsi su altre quattro società con lo stesso meccanismo; l'obiettivo finale è passare da 18 club di proprietà statale a 18 club di proprietà privata.- Avete presente la Superlega che volevano proporre alcuni top club europei? Ecco, l'idea è quella. In Arabia Saudita ci stanno riuscendo davvero. Nel giro di qualche anno sono convinti di poter diventare una delle più grandi potenze del calcio mondiale. E non ci sono solo giocatori a fine carriera con l'obiettivo di strappare l'ultimo contratto importante:. La sensazione è che si stia creando un sistema più duraturo rispetto a quello che ha provato a fare la Cina qualche anno fa, e senza le limitazioni finanziarie imposte dall'MLS. Oltre top player, come prossimi step del progetto ci sono anche quelli di creare nuove infrastrutture di qualità per aiutare la crescita di giocatori sauditi. Dategli cinque anni di tempo e vedrete, l'Arabia Saudita sarà uno dei Paesi più importanti nel calcio. Parola di Ronaldo.