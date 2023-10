I grandi investimenti in Europa da parte dei vari club sauditi, non sembrano volersi placare nemmeno a gennaio. Secondo Talksport nella prossima finestra di mercato le squadre gestite dal fondo Pif torneranno alla carica per 3 volti della Premier League. Si tratta di Mohamed Salah del Liverpool, già corteggiato in estate, oltre a Kevin De Bruyne del Manchester City e Callum Wilson del Newcastle.