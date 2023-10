Antonio Mateu Lahoz, arbitro spagnolo che ha diretto la tesissima Olanda-Argentina, quarti di finale dei Mondiali 2022, ha parlato a Fuera de jogo del comportamento di Lionel Messi quella sera.



"Messi si è comportato molto male ai Mondiali. E' stato un peccato. Dopo la gara con l'Olanda, Leo mi ha chiamato per chiedermi scusa per le parole che mi aveva rivolto. Abbiamo condiviso più di 50 match, ma in quella partita era un Leo diverso. L'esultanza alla Topo Gigio? Quella fu davvero una provocazione. Dopo quell'esultanza, gli olandesi si agitarono moltissimo. Messi non era in sé".



COSA GLI AVEVA DETTO? - Messi si era esposto in maniera abbastanza pesante dopo la partita, vinta ai rigori dopo il 2-2 finale: "Non voglio parlare dell'arbitro, ma la FIFA non può mettere uno così in una gara del genere. Non è stato all'altezza.