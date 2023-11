Francesco Fourneau, l’arbitro che ha diretto Torino-Frosinone di Coppa Italia, domenica resterà quarto uomo in Roma-Lecce in virtù di designazioni già assegnate due giorni fa, ma poi, dopo l’incertezza nel non mantenere il punto sul calcio di rigore dato e poi tolto al Torino, resterà quasi sicuramente fermo uno-due turni in A, con il designatore Rocchi che lo ha bocciato.