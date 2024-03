L'arbitro Maresca: 'Inter-Juve, in campo atteggiamento costruttivo. Il gesto di Barella...'

Durante l'ospitata alla Domenica Sportiva, l'arbitro Fabio Maresca ha parlato anche di Inter-Juve: "Il gesto di Barella? Avevo assegnato la rimessa all'Inter, poi ho visto protestare due giocatori della Juve in maniera autentica. Il che mi ha fatto capire di aver sbagliato, quindi ho chiesto a Barella se l'avesse toccata lui. Con grande correttezza ha ammesso di averla toccata, così ho cambiato la decisione. In generale, Inter-Juve, su cui c'era grande aspettativa, si è rivelata una partita in cui la prestazione arbitrale è stata giudicata bene da tutti. Io vorrei girare i complimenti ai giocatori, hanno avuto in quella gara un atteggiamento costruttivo, al di là del gesto di Barella. Idem allenatori e dirigenti, ci hanno messo nelle condizioni migliori per fare bene".