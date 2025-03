L'Argentina batte l'Uruguay e "prenota" i Mondiali. Rosso diretto per Nico Gonzalez: cos'ha fatto

GETTY

e fa un altro passo verso idel 2026, quelli in cui dovrà difendere il titolo di campione in carica. La Seleccion ha battuto 1-0nella notte, a Montevideo: ora è a +15 sulla, in questo momento l’ultima a strappare il pass in classifica, quando mancano cinque giornate alla fine delle qualificazioni.A decidere la gara – non c’erano come detto né il campione dell’Inter Miami né quello dell’Inter di Milano,– è stato. Più volte vicino a sbarcare in Serie A, l’attaccante è ora aldopo un breve passaggio al Botafogo. Non hanno giocatoe i due bolognesi,

NICO GONZÁLEZ CUMPLIÓ EL SUEÑO DE TODO HINCHA DE RIVER: PEGARLE AL BOSTERO SUCIO DE NANDEZ.

RESPECT. pic.twitter.com/ilUTDtxTrN— River Retro (@RiverRetro1901) March 22, 2025

Non solo belle notizie però. Prosegue infatti il momento negativo peril giocatore della, uno dei flop della stagione, è statodopo essere subentrato al 69’. Nel convulso finale, l’exha colpito con un. Inevitabile il rosso per lui, un ulteriore doccia gelata in un periodo davvero complicato. Il giocatore salterà quindi il big match contro il Brasile e rientrerà in anticipo a Torino.