Larissa Iapichino, figlia di Fiona May, compirà, sabato, 18 anni. E oggi, a Savona, nel meeting in corso alla Fontanassa, si è fatto un regalo speciale, saltando 6,80, migliorandosi di 16 cm rispetto l'ultima volta. E quel 6,80 sul salto in lungo è già il secondo di sempre in Italia, alle spalle di... mamma Fionda, che con 7,11 guarda tutti dall'altro verso il basso. Veloce e potente, Larissa Iapichino ha lasciato anche 10 cm sull'asse di battuta: "Sono scaramantica e non dico i miei obiettivi, da mamma ho preso le fibre, papà mi ha dato il carattere giocherellone" le sue parole riportate da repubblica.it.



Secondo salto di sempre in Italia, secondo salto dell'anno nel mondo, alle spalle della svedesa Sagna, che ha registrato 6,81. E' a soli 7 cm dal minimo olimpico, ma ci rientrerebbe lo stesso per via del ranking, in quanto, a oggi, è una delle migliori saltatrici al mondo.