Larissa a 18 anni ha stabilito il nuovo record mondiale under 20 indoor di salto in lungo eguagliando il primato italiano di sua mamma Fiona May. Suo papà Gianni Iapichino la racconta così in un'intervista a La Repubblica: "È sempre stata avanti. Leggeva moltissimi libri, soprattutto fantasy. Videogame? Pochi. Cartoni invece tanti, mi ricordo le colazioni guardando Peppa Pig, Doraemon, le Winx".



"Come sua sorella Anastasia è un miscuglio di culture: la Giamaica, la Gran Bretagna, l'Italia, gli Usa. Ma se c’è un territorio al quale lei è legata visceralmente è la Toscana. Firenze è la sua città, lei si sente fiorentina al cento per cento. È appassionata di storia dell’arte, adora Botticelli, Amore e psiche di Canova, nelle foto che posta su Instagram c’è sempre una simmetria che accarezza le opere d’arte e i panorami fiorentini. Modella di Valentino? È stato un tuffo in un mondo che sembrava lontano, eppure diventato così concreto grazie a uno staff che ha saputo mettere Larissa a suo agio".