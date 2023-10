Secondo quanto riportato dal Daily Mirror, l'Arsenal sta preparando il colpo Ivan Toney per gennaio. L'attaccante inglese rientrerà in campo solamente nel 2024 a causa di una squalifica di 8 mesi, rimediata per la violazione del regolamento sulle scommesse. Il talento inglese è desiderato da mezza Premier League, ma nelle ultime ore è stato accostato all'Arsenal che sta spingendo fortemente per un suo possibile arrivo, già nella prossima sessione di mercato invernale.