L'Arsenal ci prova per un ex della Roma

Secondo quanto riporta The Sun, l''Arsenal avrebbe fatto un'offerta di 22 milioni di sterline, circa 25,6 milioni di euro, per Borja Mayoral, attaccante ex Roma ora al Getafe. L'attaccante spagnolo di 26 anni ha disputato un'eccellente prima parte di stagione come dimostrano i suoi numeri stagionali: 19 presenze 12 reti e 1 assist in Liga. Si legge però che non sarà certo facile strappare il calciatore al club spagnolo, che avrebbe chiesto circa 39 milioni di sterline per lasciarlo partire. Lo spagnolo ha un contratto fino al 2027.