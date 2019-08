Jordan Larsson, figlio di Henrik, leggenda del calcio svedese, ha firmato per lo Spartak Mosca: "Ho sempre voluto uscire dall'ombra di mio padre, dimostrando di essere un buon calciatore e non solo il figlio di Henrik Larsson. Voglio far conoscere il mio nome". Ex FK Norrkopping, Jordan Larsson è nato a Rotterdam quando il padre giocava per il Feyenoord, e deve il suo nome alla passione di papà per Michael Jordan. Ah, il numero di maglia di Larsson jr è il 23.



Passato dalle giovanili del Barcellona, ha giocato insieme a Henrik in quarta serie, nel 2013, all'Hogaborg (era l'assistente del tecnico, ma i problemi in attacco lo hanno costretto a scendere in campo a 41 anni); poi è stato allenato da papà nel 2015 all'Helsinborg, retrocedendo e subendo l'ira dei tifosi, che se la prendono proprio col figlio. Ora è tra gli osservati speciali di Zlatan Ibrahimovic, che una volta disse: "La mia eredità? C'è un ragazzo che sta crescendo in fretto, il figlio di Henke (Henrik Larsson, ndr). Lo aspettiamo". Nell'ultima stagione ha vinto il titolo di capocannoniere del campionato svedese, con 11 gol in 16 partite. Ora inizia la vera avventura in Europa. Voglioso di uscire dall'ombra del padre.