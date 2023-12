, la stella più luminosa della squadra rivelazione del campionato, il Bologna. Ma non ci riferiamo al gol bello, il secondo, realizzato sfruttando una indecisione difensiva, affrontando il portiere a testa alta scartandolo con una finta e appoggiando (non era poi nemmeno così semplice) il pallone in rete. Questo è un gol in puro stile Zirkzee.E non potrebbe essere altrimenti. L'olandese (22 anni) che ha trascinato il Bologna al quarto posto con vista Champions (domenica al Dall'Ara c'è lo scontro diretto con la Roma) e che è cresciuto nel Bayern Monaco con l'etichetta del predestinato (non è un caso che il club bavarese abbia mantenuto un'opzione di 40 milioni per riprenderlo), suda qualità da ogni poro della pelle.Di lui da qualche tempo si dice che gioca talmente bene da non diversi preoccupare di queiAndate a rivedere i sette gol segnati finora dal 9 e mezzo più interessante di questo campionato. Uno più bello dell'altro, per come vengono pensati, per la postura richiesta, per la scelta del tocco, per la bellezza - infine - della pennellata. Un artista, questo è Zirkzee. Come ce ne sono davvero pochi in una Serie A così mediocre da un punto di vista qualitativo. Ecco perchéÈ un gesto, quello di farsi trovare là, in agguato, pronto a sfruttare non tanto a creare, che fino all'altro ieri non apparteneva al repertorio di Zirkzee, semplicemente era fuori dal suo catalogo. Aver segnato un gol così segna un nuovo inizio e spalanca nuovi orizzonti per uno dei pochi giocatori del campionato che con lo strumento del loro lavoro - il pallone - hanno un rapporto di grandissima confidenza.