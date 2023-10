Una notizia terribile per Jonathan Viera, centrocampista del Las Palmas. Alla moglie è stato diagnosticato un cancro all'utero. L'operazione è già stata effettuata e a breve la signora inizierà i cicli di chemioterapia. La situazione ha spinto il giocatore a interrompere la carriera per star vicino alla compagna in questo momento di estrema difficoltà. Un gesto di grande amore e di sensibilità.



LA SCELTA DEL PRESIDENTE - Ha suscitato polemiche la reazione del presidente del Las Palmas Miguel Angel Ramirez, che, stando a quanto filtra dalla Spagna, starebbe pensando di rescindere il contratto al giocatore.