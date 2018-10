Kevin Lasagna fa il suo esordio in Nazionale, ma i genitori se lo perdono! L'attaccante racconta a Udinese TV: "Ci siamo sentiti quando la partita era già finita da mezzora, dato che non sono neanche riusciti a vedere il mio esordio. Quando io ero in campo loro erano in volo per rientrare in Italia, e appena hanno riacceso i cellulari hanno capito cosa era successo leggendo i messaggi nel gruppo della famiglia. Con il ct avevamo provato qualche situazione, ma di certo non mi aspettavo di scendere in campo. Ho vissuto una emozione indescrivibile, anche se ero già contento per esser stato convocato. Col Portogallo giocheremo una sfida determinante , farò di tutto per esserci. La convocazione, però, passerà da quello che farò con l'Udinese. Solo giocando bene con loro posso sperare in una nuova chiamata".