Anche quando, più giovane e all’apice della carriera, giocava con la maglia del Real accadeva che durante i primi trenta giorni del nuovo anno il campione portoghese andasse, per così dire, in letargo o perlomeno in crisi dal gol tanto che, alcune volte, il tecnico madridista decideva di sostituirlo. Poi, trascorso quel periodo di opacità, tutto si risolveva come per incanto e CR7 ricompariva in tutta la sua maestosità.