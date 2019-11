Il centrocampista Richard Lasik ha parlato in conferenza stampa del suo momento a Teramo dopo che ha trovato poco spazio finora spiegando di voler dare il proprio contributo al più presto: “Sto migliorando allenamento dopo allenamento e fisicamente ho ripreso completamente la condizione, mi manca solo il ritmo partita ma per quello devo giocare. Sono stato fermo quasi due anni e per questo non posso che essere contento della fiducia che la società mi ha dato. Ovviamente non sono venuto qui per stare in panchina, ma sono sicuro che prima o poi arriverà la mia opportunità, c'è solo da aspettare".