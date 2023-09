Arriva Atalanta-Juventus. E come sempre i ragionamenti non possono essere soltanto quelli legati al campo, in questo caso quindi quelli legati ad una partita molto importante oppure in ottica classifica perché sono proprio Juventus e Atalanta le principali antagoniste delle due milanesi in vetta alla classifica in questo momento. Se pensi ad Atalanta-Juventus infatti non puoi che fare riferimento pure o soprattutto a un asse di mercato sempre particolarmente solido e produttivo. Non mancano infatti i gioielli esaltati dal calcio di Gian Piero Gasperini all'interno dei radar di Cristiano Giuntoli e Giovanni Manna.