187 joueurs de Ligue 1 ont été invités à visiter un loft, la saison dernière. 187 joueurs de L1 et Kylian MBappé aujourd'hui, même combat ! Pour le respect, en France, des contrats signés ! Pour @UNFP, il n’y a pas de différence. Il n’y en aura jamais.

, messoche l'ha escluso dalla tournée in Asia sta scatenando gli organi nazionali francesi e nelle ultime ore anche L'UNFP, l'asso-calciatori o meglio il sindacato dei calciatori professionisti francesi, si è mosso annunciando pubblicamente che terrà sotto controllo la siutazione.Attraverso i propri canali social l'UNFP ha confermato, citando l'articolo 507, che Mbappé va considerato alla stregua degli altri 187 casi che vedono i club non mantenere gli obblighi contrattuali. In particolare l'articolo 507 recita che i club “hanno il dovere di dare ai propri giocatori professionisti sotto contratto i mezzi per allenarsi per consentire loro di raggiungere o mantenere un livello di condizione fisica sufficiente per la pratica del calcio professionistico in competizione”.