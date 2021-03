. Nella giornata di ieri, il security manager bianconero,, è stato ascoltato come testimone, raccontando il timore di alcune ritorsioni: "Richieste continue, pressioni costanti, un numero spropositato di messaggi e chiamate a qualsiasi ora" riporta La Stampa. "Non posso dire di essermi sentito minacciato personalmente, ma sapevo che se non fossi riuscito a portare a casa il risultato ci sarebbero stati gli scioperi del tifo, sanzioni a carico della società. Anche il mio lavoro ne avrebbe risentito.". E nel 2018, dopo che la Juve cancellò - d'accordo con la Questura - alcune agevolazioni (ingresso gratuito per gli striscionisti, rinnovo degli abbonamenti...), D'Angelo iniziò a temere "che si sarebbe scatenata una serie di cose". Un tacito accordo tra ultras e società, intimidazioni verso la Juve (parte civile del processo) da parte di quegli ultras con cui - racconta D'Angelo - c'era un "patto di non belligeranza". Lo strumento era "".Nel corso dell'udienza spazio anche a un incontro avvenuto l'8 luglio 2019.. Mocciola chiede a D'Angelo duecento biglietti per le trasferte europee tramite un ricatto, minacciando di divulgare un dossier segreto contenente telefonate con, ex ultrà e collaboratore della Juve morto nel 2016 precipitando da un viadotto: "Mi parlò della vicenda Bucci, per me sensibile e dolorosa, e mi disse che Ciccio aveva più piedi in più scarpe" riporta il Corriere di Torino. ". Alla frase 'più piedi in più scarpe', pensai al fatto che fosse un ex ultrà, un collaboratore della Juve e della polizia, e che avesse contatti con i servizi segreti. O almeno questo venne fuori sui giornali.. Vivevo di un compromesso: cedere sui biglietti, per quanto sapevo fosse illecito amministrativo, per garantire una partita tranquilla".