La versione di. Il capo dei Drughi, gruppo ultras della Juve, parla per la prima volta al processo Last Banner. "Qui non ci sono generali, colonnelli o attendenti" è la premessa con cui esordisce, come riporta il Corriere di Torino. Accusato di violenza privata contro altri tifosi, tentata estorsione al club e associazione a delinquere, Mocciola ha spiegato: "Ero il punto di riferimento, ma tra di noi c’è sempre stata condivisione. Un capo assoluto non c’è".Successivamente, Mocciola ripercorre la sua vita da ultrà: ". Ho avuto un lungo periodo di detenzione: ergastolo in primo grado, che diventano 30 anni con la riforma dell’abbreviato, 20 in appello, due di sconto con l’indulto, un anno di liberazione anticipata, uno in affidamento". L'accusa è concordo nell'omicidio di un carabiniere, ma Mocciola precisa: "".Sui compagni di tifo, invece, Mocciola spiega: "Non sono pregiudicati, è tutta gente che al mattino si alza e va a lavorare". E sulle pressioni a Pairetto, il dirigente bianconero addetto ai tifosi, rivela: ". Ho sempre scontato tutto, e dagli episodi sono stato assolto. Per molte società i tifosi sono un patrimonio, per la Juve quasi un fastidio".