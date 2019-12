"Last Christmas, I gave you my heart, But the very next day you gave it away. This year, to save me from tears, I'll give it to someone special": "Lo scorso Natale ti ho dato il mio cuore, ma il giorno seguente lo hai gettato via. Quest'anno per evitare lacrime, lo darò a qualcuno di speciale": parole e musica di George Michael e Andrew Ridgeley, componenti del duo pop britannico degli "Wham!", strofe del successo mondiale natalizio portato alla ribalta nel 1984. Una canzone che è entrata nei cuori di tutti e che con ricorrenza annuale ci si ritrova a cantare sotto l'albero di Natale: una canzone che quest'anno ha dato il titolo a un film scritto e interpretato da Emma Thompson, ma che nel periodo delle feste 2019 è assolutamente consona anche al campionato italiano di Serie A.



DA MERTENS A CALLEJON: NAPOLI ADDIO! E KOULIBALY... - Tanti i calciatori che militano nel nostro campionato sono infatti al passo di addio dalla rispettive squadre e si apprestano a vivere l'ultimo Natale con esse, prima di spiccare il volo nell'anno nuovo verso altre destinazioni: il vero porto di mare, mai come quest'anno, è il Napoli di Aurelio De Laurentiis e del tecnico nuovo arrivato Gennaro Gattuso. Tante le situazioni complicate da dirimere nell'anno nuovo da parte della società partenopea: in testa innanzitutto due protagonisti di quella che fu la squadra dei sogni di Maurizio Sarri, Dries Mertens e Josè Maria Callejon. Entrambi sono in scadenza di contratto, entrambi non hanno intenzione di rinnovarlo: lo spagnolo è attratto dai milioni della Cina, mentre per Mertens si era parlato anche di Inter, con Antonio Conte che lo accoglierebbe più che volentieri, ma nell'ultima intervista il presidente del Napoli ha smentito la possibilità di vederlo ancora in Italia. Stesso destino, seppur con qualche postilla in più, attende anche Allan e Kalidou Koulibaly: a giugno le big d'Europa sono pronte a darsi battaglia per portarli via dalla Campania.



FLORENZI, ULTIMO NATALE A ROMA DOPO 18 ANNI? INTER E FIORENTINA... - Stesso discorso, in maniera ancora più romantica e strappalacrime, per Alessandro Florenzi: questo potrebbe essere il suo ultimo Natale a Roma e nella Roma dopo 18 anni: nel 2002 è arrivato nelle giovanili del club giallorosso, nel 2019 può lasciare definitivamente la Capitale. Necessita di spazio, per non perdere la chiamata da parte di Roberto Mancini in vista dell'Europeo con la maglia della nazionale: Fonseca lo ha spesso penalizzato in questi primi mesi di stagione e lui non può rischiare. Lo vogliono la Fiorentina, l'Inter e il Cagliari. Per il "terzo capitano romano" sarà un Natale di pensieri.



REBIC E ZAZA, 'AUGURI E SALUTI' PER MILAN E TORINO Dalla Roma a Milan e Torino: Natale di addio anche per Ante Rebic e Simone Zaza, reduci da una prima parte di stagione poco convincente e ai ferri corti con i rispettivi allenatori, Stefano Pioli e Walter Mazzarri. Il croato non ha mai convinto a Milano e il viaggio per fare visita ai propri ex compagni di squadra dell'Eintracht sotto Natale sa tanto di prova di riconciliazione: molto probabile un suo ritorno a Francoforte, già nel mercato di gennaio. In rossonero lo rimpiangeranno in pochi. Zaza sta ancora provando a ricucire con i granata, ma lo spazio in squadra con la presenza di Belotti è destinato ad essere sempre risicato: probabile che scelga di rimettersi in gioco in un club nel quale può fare il titolare. Natale di cambiamenti, Natale di addii: "Last Christmas I gave you my heart..."



@AleDigio89