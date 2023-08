. Nei giorni scorsi Unai Emery è uscito allo scoperto: "E' uno dei nomi della lista" aveva detto alla vigilia della gara col Newcastle. In realtà quel nome è ben cerchiato in rosso dal nuovo ds Monchi, che- La stampa inglese racconta di un pressing continuo da parte dei Villans, che una settimana fa hanno presentato un'offerta di prestito con diritto di riscatto e ora spera di poter chiudere l'accordo in questa settimana.. Il Galatasaray sta valutando la proposta e nei prossimi giorni arriverà una risposta, il giocatore sarebbe felice di andare a giocare in Inghilterra. Il ritorno in Serie A al momento è una pista che si è raffreddata sempre di più, anche se il sogno del giocatore rimane la Juventus.- L'idea dell'Aston Villa è nata dopo il brutto infortunio di Emi Buendìa, che durante un allenamento ha subìto la rottura dei legamenti del ginocchio.. Di Francesco ha fatto il resto lanciandolo giovanissimo, dopo alti e bassi ha lasciato l'Italia a gennaio scorso e dopo aver sfiorato proprio la Premier League - c'era una proposta del Bournemouth - è andato al Galatasaray. Il classe '99 non è stat convocato per la prima di campionato con il Kayserispor (finita 0-0), un ulteriore segnale che l'addio è un'ipotesi concreta. L'Aston Villa accelera, Zaniolo può andare in Premier.