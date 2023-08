Nicolò Zaniolo è ormai ad un passo dal passaggio all'Aston Villa. L'italiano ex Roma, attualmente di proprietà del Galatasaray, ieri ha svolto le visite mediche con il club inglese. L'annuncio ufficiale non è però ancora arrivato e si insinuano dubbi che riguardano la condizione fisica del giocatore.



INSTABILITA' FISICA - Quello che fa riflettere i vertici dell'Aston Villa - riporta Sky - è la precarietà della condizione fisica di Zaniolo. Per lui infatti nel periodo alla Roma si contano ben due gravi infortuni al crociato: prima il ginocchio destro, poi quello sinistro. Nell'ultima stagione al Galatasaray Zaniolo ha messo in fila 10 apparizioni dopo il suo arrivo ad inizio febbraio. E se erano stati proprio i problemi fisici a bloccare la sua esplosione in Serie A, ora c'è il rischio che questi stessi problemi complichino il suo passaggio in Premier League. Una pausa di riflessione che potrebbe anche non cambiare niente nella trattativa tra Galatasaray e Aston Villa, ma che lascia spazio a possibili clamorosi sviluppi.



LE CIFRE DELL'ACCORDO - L'accordo per portare Zaniolo alla corte di Unai Emery era stato trovato tra le due società sulla base di circa 27 milioni di euro tra prestito e diritto di riscatto, che diventa obbligo al raggiungimento di determinate condizioni. Un accordo raggiunto anche grazie alla sponsorizzazione di Monchi, ex direttore sportivo della Roma e attuale ds dei Villans. Sono dunque ore cruciali per l'affare Zaniolo, si attende una scelta definitiva per capire se lascerà Istanbul dopo soli 6 mesi.