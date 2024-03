L'Atalanta insiste per James: la valutazione

Federico Russo

Non è certo un segreto che diversi club italiani e non abbiano messo nel mirino i gioielli della Dea, Ederson e Koopmeiners su tutti. Infatti l’eccellente stagione che stanno disputando entrambi ha inevitabilmente attirato l’interesse di grandi club. La Dea si è sempre contraddistinta per la sua programmazione, infatti in caso di partenza di uno dei due starebbe valutando sempre Jordan James del Birmingham, non un nome nuovo dalle parti di Zingonia, lo riporta la Gazzetta dello Sport.



IL PROFILO - Il gallese classe 2004 milita nel Birmingham in Championship ed ha un contratto in scadenza nel 2025. Non è la prima volta che il giocatore viene accostato alla Dea: infatti era stato inseguito durante l’estate scorsa, poi nuovamente nel mercato di gennaio e tornerà di moda anche in vista della prossima stagione. La stagione del classe 2004 è di tutto rispetto: 8 gol in 36 partite, nonostante la situazione deficitaria di classifica: il club si trova al quartultimo posto con 39 punti, in piena zona retrocessione. Nelle ultime sei uscite sono arrivate anche cinque sconfitte. Si legge che la valutazione che ne fa il Birmingham è di 10 milioni di euro cifra che i bergamaschi hanno già provato a trattare più di una volta .Inoltre viste le sue prestazioni il talento è stato inserito anche nella lista dei convocati del Galles in vista del playoff valido per il pass all’Europeo e dovrà sfidare la Finlandia e in caso di vittoria la vincente di Estonia-Polonia.