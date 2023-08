La faccenda Scamacca rischia di creare qualche muso lungo in viale della Liberazione. Sul centravanti c’è poco da scherzare, da diverse settimane allenatore e dirigenza continuano a confrontarsi perché la scelta è di quelle che non si possono sbagliare ma è dall’addio di Lukaku che si rimbalza con confusione da un nome all’altro. Questa volta la sintesi sembrava aver portato appunto a Gianluca Scamacca, ma la prima offerta presentata al West Ham è stata rispedita indietro dal club inglese e nel frattempo l’Atalanta ha avuto il tempo di organizzare le idee e provare il sorpasso.



L'ATALANTA METTE LA FRECCIA - Le prime voci sono nate ieri, oggi la conferma: i nerazzurri di Bergamo sono pronti a presentare un’offerta più alta rispetto a quella dell’Inter, sia per Scamacca che per il West Ham, arrivando ai 30 milioni di euro che chiedono gli Hammers. Doccia fredda per Ausilio, che in giornata si era spinto fino a 26 bonus compresi, ritenuti ancora insufficienti. Scamacca ha iniziato a parlare anche con l’Atalanta, a Bergamo in questo momento si sentono saldamente in pole, da capire se l’Inter proverà un ultimo affondo o se decideranno di cambiare obiettivo per l’ennesima volta. Magari tornando al prima amore, perché in fondo quello non si scorda mai. E Inzaghi aveva chiesto Morata fin dal primo momento…