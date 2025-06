L'Atalanta saluta e ringrazia Gasperini: "Siamo andati oltre l'immaginabile". Ora c'è la Roma

AFP via Getty Images

, arrivato nella giornata di ieri,che ha guidato la formazione bergamasca dal 2016, portandola prima alla prima storica qualificazione in UEFA Champions League - per l'edizione 2019/20 della massima competizione europea - e poi alla vittoria della UEFA Europa League nella scorsa stagione, in finale contro il Bayer Leverkusen.- "Carissimo Mister, la nostra è stata una storia meravigliosa, più unica che rara nel mondo del calcio. Nove anni eccezionali e intensi nei quali abbiamo raggiunto risultati straordinari in Italia e in Europa. Una pagina, anzi un grandissimo capitolo che rimarrà indelebile nella storia dell’Atalanta, così come il rapporto di affetto (profondo) e di stima (sincera) che ci ha legato e che ci legherà ancora, a prescindere dal fatto che le rispettive strade professionali ora si dividano.Dopo tanti anni trascorsi insieme abbiamo ritenuto doveroso rispettare la sua volontà di ricercare nuovi stimoli, ben sapendo che il nostro rapporto non si interromperà mai e che la reciproca stima non verrà mai meno. Ancora e per sempre GRAZIE, Mister!!!" si legge nel comunicato del club nerazzurro.

. Manca però ancora l'ufficialità del suo arrivo sulla panchina giallorossa. Queste le parole con cui Gasperini aveva salutato società e popolo bergamaschi: "La conclusione del mio rapporto con il Club è stata unicamente decisa da me e non deve essere attribuita responsabilità alcuna alla Società e ai suoi dirigenti. Semplicemente ho capito che era arrivato il momento di fare questo passo. Per tutta la stagione da poco conclusa ho solo pensato a come lasciare la maglia nerazzurra nel punto più alto possibile. E la lascio al terzo posto in classifica e qualificata in Champions League.e sono sicuro che lo farete ancora., per la fiducia trasmessami e per il rinnovato entusiasmo che ne deriva., che mi trasmette tanta adrenalina".