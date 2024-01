L'Atalanta si gode De Ketelaere: l'idea sul riscatto e un primato in Serie A

GS

Charles De Ketelaere si è reso ancora una volta protagonista. Il belga, in prestito a Bergamo dal Milan, è risultato decisivo (nella sfida che l'Atalanta ha vinto contro l'Udinese) con due assist per le reti di Miranchuk e Scamacca. Ora, in stagione, De Ketelaere è arrivato a quota 7 gol e 7 assist in tutte le competizioni ed è uno dei tre giocatori di Serie A ad aver raggiunto queste cifre, come riportato da Opta.



IL RISCATTO - L'Atalanta in estate dovrà decidere se pagare il riscatto di 23 milioni più bonus al Milan: a oggi sembra difficile che i bergamaschi non faranno scattare l'opzione. De Ketelaere è arrivato all’Atalanta in prestito per 3 milioni di euro, con diritto di riscatto fissato a 23 milioni ai quali verrebbero aggiunti eventuali bonus. Se le prestazioni rimarranno di tale livello, gli orobici sono pronti a effettuare l’investimento in estate.