Era l'11 novembre 2018, quasi cinque anni fa, quando l'Atalanta batteva l'Inter con un netto 4-1. Da quella vittoria nell'allora “Atleti Azzurri d'Italia”, ora rinominato “Gewiss Stadium”, la formazione di Gasperini (che già sedeva sulla panchina nerazzurra) i bergamaschi non sono più riusciti a vincere contro l'Inter, raccogliendo quattro pareggi e ben cinque sconfitte. La capolista allenata da Simone Inzaghi arriva però da favorita nella trasferta di sabato alle 18, dove il «2» prevale a 2,15. I tre punti dell'Atalanta si giocano invece 3,35, con il pareggio fissato a 3,45. Il Goal è nettamente in pole a 1,60, contro il No Goal a 2,20. Avanti di poco l'Over a 1,75, mentre un esito con meno di tre reti è visto a 1,95. L'avvio di stagione perfetto di Lautaro Martinez lancia il capitano dell'Inter nelle quote per un gol nella gara di sabato, offerto a 2,50. La doppietta è vista invece a 8,05. Dall'altra parte si è ripreso perfettamente Scamacca, assente diverse settimane per infortunio a settembre: per lui una marcatura si gioca a 3,50, con la doppietta a 17,50.