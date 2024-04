L'Athletic Bilbao trionfa in Coppa del Re, la rivincita di Valverde. E dopo 40 anni torna la Gabarra: ecco cos'è

The last time Athletic Club won a major trophy, they didn’t have an open-top bus parade.



Instead, they sailed down the Nervión River from a barge as one million spectators watched from the banks.



40 years later, will we see “La Gabarra” make a return to Bilbao? pic.twitter.com/X7ZsyMPTKn — Zach Lowy (@ZachLowy) April 5, 2024

L’orgoglio tipicamente basco, di cui la folla oceanica che ha invaso le tribune della Cartuja di Siviglia e i molti simboli di questa squadra si sono fatti naturali portatori (), si sposa benissimo con. El txingurri - la formica - un allenatoreesonerato dopo una sconfitta nella semifinale di Supercoppa di Spagna nonostante avesse chiuso al primo posto il girone di andata in Liga e si fosse qualificato agli ottavi di finale di Champions League. Nonostante due campionati conquistati alla grande (più una Coppa del Re e una Supercoppa) e una squadra raccolta nella fase decadente di Messi e compagni, è stato troppo facilmente etichettato come il colpevole delle tremende eliminazioni in rimonta dalla Champions per mano della Roma di Di Francesco e del Liverpool di Klopp. Ma il destino aveva in serbo per lui il momento della rivincita e non è un caso che sia arrivato proprio alla guida dell’Athletic.- Perché è bene ricordare che,nel playoff per accedere alla massima competizione europea della stagione successiva;nel match di andata a San Mamès. Risultati importanti accompagnati da uno stile di gioco ed un modo di porsi all’esterno da vero numero uno, che oggi - dopo ben due anni di inattività e il ritorno in panchina nell’estate 2022 - gli consentono di scrivere un’altra pagina di storia per un club glorioso come l’Athletic. Che mette le mani sulla sua 24esima coppa nazionale e, tolti i successi in Supercoppa del 2015 e del 2021,- Letteralmente,(il fiume cittadino), iUna celebrazione accompagnata da ali di folla sulle sponde del fiume e che rappresentaLa Gabarra, che nell’antichità era il mezzo utilizzato per trasportare le merci, è divenuto nel tempo un simbolo identitario della cultura locale eE se negli anni è diventato sempre meno frequente, complice il gap incolmabile che si è creato con due colossi come Real Madrid e Barcellona, ma anche la rinascita dell’Atletico Madrid, la Gabarra chePer l’Athletic che si riappropria della sua antica grandezza e per riaffermare il profondo legame, la passione, l’identità e la celebrazione con la propria gente della cultura basca.