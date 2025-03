L'Athletic fa il pieno di legni e perde in casa dell'Atletico Madrd: i segnali in vista della gara con la Roma

AFP via Getty Images

Serata di Liga amara per l', che dopo il 7-1 rifilato al Real Valladolid si ferma nel big match del sabato al Civitas Metropolitano,Il tecnico dei baschi, Ernesto Valverde, ha risparmiato inizialmente solo la punta centrale Guruzeta, schierando l'ex Torino Berenguer da falso centravanti in mezzo ai fratelli Williams. L'indisponibilità di Sancet sulla trequarti ha tolto soluzioni e i Colchoneros di Simeone hanno colpito nella ripresa con, ma prima del fischio finale gli zurigorri hanno colpito, due sugli sviluppi dello stesso calcio di punizione e uno successivamente nel corso dell'assedio finale. Si ferma così a 16 partite di fila l'imbattibilità dell'Athletic, a un passo dagli ottavi di finale di andata di Europa League contro la Roma all'Olimpico giovedì 6 marzo, ritorno al San Mamès 7 giorni dopo.

Tre punti importantissimi per l'Atletico nel giorno in cui il Real Madrid viene sconfitto dal Real Betis di Siviglia : Blancos superati in classifica eche giocherà a Montjuic contro la Real Sociedad.