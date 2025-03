Latina-Catania: formazioni, dove vederla in tv e streaming

Getty Images

Corsa Playoff da una parte, lotta per evitare i Playout dall'altra. I destini disi incrociano nella trentesima giornata del Girone C di Serie C, in un match che mette in palio punti pesantissimi per gli obiettivi di laziali ed etnei. La squadra di Toscano non perde da 4 turni, ma i 3 pareggi di fila non hanno consentito di aumentare il passo per consolidare il piazzamento che ad oggi varrebbe la poule promozione. I nerazzurri, invece, con l'1-1 nello scontro diretto di Altamura hanno lasciato invariato il gap che li separa dalla salvezza.Tutto su Latina-Catania: data, orario, formazioni della partita, canale tv e dove poterla vedere in diretta streaming.

Questa pagina contiene link di affiliazione. Quando sottoscrivi un abbonamento attraverso questi link, noi riceveremo una commissione .

Segui Latina-Catania su NOW

Guarda su NOW