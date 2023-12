Preso atto della sentenza di questa mattina, che ha sancito l'abuso di posizione dominante da parte di Uefa e Fifa, arrivano le prime reazioni da parte dei club interessati. Tra questi c'è anche l'Atletico Madrid, che faceva parte della primissima Superlega nata il 19 aprile 2021. Il club spagnolo, che aveva poi abbandonato il progetto, si schiera con forza dalla parte della Uefa. Forte la posizione espressa nel comunicato in cui si legge: "La famiglia del calcio europeo non vuole la Superlega".



IL COMUNICATO COMPLETO - "L'Atlético de Madrid, dopo aver analizzato la sentenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea, vuole affermare quanto segue:



1. La risoluzione sul quadro di autorizzazione preventiva per le altre competizioni fa riferimento al vecchio statuto UEFA già modificato nel giugno 2022.



2. L'European Club Association (ECA) e l'UEFA hanno creato una partnership che rende priva di significato la considerazione che l'UEFA sia un monopolio, poiché i club, in virtù degli accordi adottati nell'ambito di questa partnership congiunta ("joint venture"), decidono a livello 50% a cui vengono cedute le sponsorizzazioni ed i diritti televisivi e la distribuzione di detti proventi, nonché i format concorsuali.



3. La famiglia del calcio europeo non vuole la Superlega. Germania, Francia, Inghilterra, Italia, Spagna (eccetto Real Madrid e Barcellona), ecc. Non vogliono la Superlega. Siamo favorevoli alla tutela della grande famiglia del calcio europeo, alla protezione dei campionati nazionali e attraverso di essi alla qualificazione alle competizioni europee sul campo ogni stagione".