Nonostante le voci degli ultimi giorni il danese Michael Laudrup ha smentito di essersi proposto al Real Madrid come possibile sostituto dell'attuale allenatore Julen Lopetegui.



"Non mi sono offerto a nessuna squadra - ha chiarito Laudrup in una mail inviata all'agenzia danese Ritzau - e non farei mai nulla di simile a un collega".